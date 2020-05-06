Пандемія COVID-19: у коронавірусу знайшли небезпечну мутацію, яка дозволяє йому повторно інфікувати - незважаючи на імунітет

Фахівці відстежили виникнення мутацій, які зачіпають коронавірусний білок Spike, що бере участь в проникненні патогена в клітини людини. Spike знаходиться на зовнішній оболонці вірусу, утворюючи білкові шипи, і взаємодіє з клітинним рецептором ACE2. В даний час ведуться пошуки ліків, які могли б стати на заваді зв’язування білка з ACE2, однак непередбачені мутації в Spike можуть перешкодити розробці препаратів, чиї активні речовини зв’язуються з шипами і блокують їх діяльність.

Всього вчені визначили 14 мутацій, які накопичуються в РНК-геномі вірусу, і оцінили, чи схильні вони позитивного відбору (тобто чи вигідні мутації вірусу) і як вони впливають на сам вірус. За словами дослідників, одна з мутацій — Spike D614G — викликає особливе занепокоєння. Вона отримала широке поширення в Європі, і віруси з цією мутацією швидко замінюють “уханьську форму” коронавірусу у всіх регіонах, куди їм вдається проникнути.

Згідно з однією з гіпотез, D614G зачіпає епітоп — ту частину вірусу, що розпізнається імунною системою. Саме цей епітоп є мішенню для антитіл у пацієнтів, що одужали і основою для розроблюваних вакцин, які успішно пройшли випробування на приматах. Таким чином, мутація може надавати стійкість коронавірусу проти набутого імунітету, роблячи людей сприйнятливими до повторного зараження.

Інша гіпотеза припускає, що мутація зачіпає інший епітоп, залучений в антитілозалежне посилення інфекції (ADE), яке відбувається, коли вірус зв’язується з антитілами, що не нейтралізують його, що сприяє проникненню патогена в клітку або його розмноженню. В цьому випадку D614G може посилювати ADE. Нарешті, мутація може дестабілізувати взаємодію між компонентами білка ACE2, що безпосередньо впливає на здатність вірусу інфікувати клітину.

Відзначимо, що на початку квітня вперше розшифрували геном коронавірусу. На початку березня — у коронавірусу знайшли мутацію, здатну “обманювати” імунітет.