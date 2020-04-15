Пандемия коронавируса: в Германии привели статистику наиболее пострадавших от COVID-19 регионов страны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Количество зараженных коронавируса в Германии достигла 127 584 человека, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 2 486 новых случаев заболевания. Количество умерших возросло на 285 человек, что составило рекордный показатель для страны за время пандемии и теперь составляет 3 254 человека.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (34 294), Северной Рейн — Вестфалии (25 835), Баден-Вюртемберге (25 438). В Берлине отмечено 4 722 случая заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии: