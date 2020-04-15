Пандемія коронавірусу: у Німеччині навели статистику найбільш постраждалих від COVID-19 регіонів країни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 127 584 особи, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
За добу зафіксовано 2 486 нових випадків захворювання. Кількість померлих зросла на 285 людей, що склало рекордний показник для країни за час пандемії і тепер становить 3 254 особи.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (34 294), Північній Рейн — Вестфалії (25 835), Баден-Вюртемберзі (25 438). У Берліні відзначено 4 722 випадки захворювання.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Як зазначив раніше Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на дві-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 у Німеччині: