У Німеччині зафіксували рекордну кількість смертей через COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Німеччині за добу кількість померлих через COVID-19 зросла на 285 осіб - це найбільша зафіксована кількість смертей у країні за весь час спалаху. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Згідно з даними сайту, у Німеччині смертність за добу від наслідків коронавірусу зросла на 285 і становить 3496 осіб.
Також на графіку помітно, що кількість нових випадків захворювання почала знижуватись - усього в країні захворіло 132 тисячі осіб, за вівторок зафіксовано 2,4 тис. нових випадків.
Нагадаємо, через COVID-19 у Німеччині померли вже 2 969 осіб, понад 125 тисяч - хворі.