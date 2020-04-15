У Німеччині зафіксували рекордну кількість смертей через COVID-19 за добу

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Німеччині за добу кількість померлих через COVID-19 зросла на 285 осіб - це найбільша зафіксована кількість смертей у країні за весь час спалаху. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).