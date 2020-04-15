В Германии зафиксировали рекордное количество смертей из-за COVID-19 за сутки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45576 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54195 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 68479 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68382 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 97394 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78809 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101724 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105538 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130690 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130248 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Германии зафиксировали рекордное количество смертей из-за COVID-19 за сутки

В Германии зафиксировали рекордное количество смертей из-за COVID-19 за сутки

Киев  •  УНН

 • 18581 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Германии за сутки количество умерших из-за COVID-19 выросло на 285 человек - это самое большое зафиксированное количество смертей в стране за все время вспышки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Согласно данным сайта, в Германии смертность за сутки от последствий коронавируса возросло на 285 и составляет 3496 человек.

Также на графике видно, что количество новых случаев заболевания начало снижаться - всего в стране заболело 132 тысяч человек, за вторник зафиксировано 2,4 тыс. новых случаев.

Напомним, из-за COVID-19 в Германии умерли уже 2969 человек, более 125 тысяч - больные.

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