В Германии зафиксировали рекордное количество смертей из-за COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Германии за сутки количество умерших из-за COVID-19 выросло на 285 человек - это самое большое зафиксированное количество смертей в стране за все время вспышки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Согласно данным сайта, в Германии смертность за сутки от последствий коронавируса возросло на 285 и составляет 3496 человек.
Также на графике видно, что количество новых случаев заболевания начало снижаться - всего в стране заболело 132 тысяч человек, за вторник зафиксировано 2,4 тыс. новых случаев.
Напомним, из-за COVID-19 в Германии умерли уже 2969 человек, более 125 тысяч - больные.