В Германии зафиксировали рекордное количество смертей из-за COVID-19 за сутки

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Германии за сутки количество умерших из-за COVID-19 выросло на 285 человек - это самое большое зафиксированное количество смертей в стране за все время вспышки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).