Пандемія коронавірусу: від COVID-19 у Німеччині померли вже 2 969 осіб, понад 125 тисяч - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 125 098 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
За добу зафіксовано 2 082 нових випадки захворювання. Кількість померлих зросла на 170 людей і тепер становить 2 969 осіб.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (33 569), Північній Рейн — Вестфалії (25 300), Баден-Вюртемберзі (25 040). У Берліні відзначено 4 668 випадків захворювання.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Як зазначив раніше Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на дві-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 у Німеччині: