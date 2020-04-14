Пандемия коронавируса от COVID-19 в Германии умерли уже 2 969 человек, более 125 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 125 098 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 2 082 новых случая заболевания. Количество умерших возросло на 170 человек и теперь составляет 2 969 человек.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (33 569), Северной Рейн — Вестфалии (25 300), Баден-Вюртемберге (25 040). В Берлине отмечено 4 668 случаев заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии: