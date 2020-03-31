Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысило 2300 человек, умерли уже 17 человек

Накануне прирост составил 302 человека. Общее число заразившихся достигло 2337. За сутки умерли восемь человек (всего 17) — пять в Москве, один в Санкт-Петербурге, один во Владимирской области, один в Пензенской области. Выздоровели 55 человек (всего 121).

“За сутки выздоровело 55 человек: 42 в Москве, 1 в Приморском крае, 1 в Красноярском крае, 4 в Московской области, 2 в Санкт-Петербурге, 1 в Курганской области, 1 в Ярославской области, 1 в Ленинградской области, 1 в Кировской области и 1 в Краснодарском крае. Также за сутки зафиксировано 8 летальных случаев: 5 в Москве, 1 в Санкт-Петербурге, 1 во Владимирской области, 1 в Пензенской области. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев”, — указано в сообщении.

Статистика инфицированных COVID-19

Добавим, что ведомства РФ включают в свою статистику аннексированную украинскую АР Крым и город Севастополь: