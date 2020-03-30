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Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ зросла до 1836 осіб

Київ • УНН

 • 13116 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. У Росії за 29 березня зафіксовано 302 нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19 в 35 регіонах, померла одна людина, зазначає УНН з посиланням на російські ЗМІ, зокрема видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.

За 28 березня було виявлено 270 випадків зараження. Як повідомляє оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, загальна кількість інфікованих зросла до 1836 осіб, померло дев’ять. Одужали 66 осіб.

“Всього в країні зареєстровано 1836 хворих в 71 регіоні... За останню добу виписано по одужанню 2 людини: 1 в Калінінградській області, 1 в Мурманській області. Також за добу зафіксовано 1 летальний випадок в Псковській області. За весь період від коронавірусної інфекції померло 9 осіб”, — вказано у повідомленні.

З 30 березня в Москві і Підмосков’ї оголосили режим обов’язкової самоізоляції поширений на всіх жителів. Прем’єр-міністр Михайло Мішустін закликав регіони пропрацювати введення аналогічних заходів. За даними Роспотребнадзора, більше 25% росіян заразилися коронавірусом на території РФ. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в столиці будуть з кожним днем посилювати контроль за дотриманням карантину.

Статистика інфікованих COVID-19

Додамо, що відомства РФ включають у власну статистику анексовану українську АР Крим та місто Севастополь:

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