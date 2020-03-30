Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ возросло до 1836 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74389 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87735 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100101 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97596 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106935 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92971 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103675 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106159 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131166 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ возросло до 1836 человек

Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ возросло до 1836 человек

Киев  •  УНН

 • 13083 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек, отмечает УНН со ссылкой на российские СМИ, в частности издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

За 28 марта было обнаружено 270 случаев заражения. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, общее количество инфицированных возросло до 1 836 человек, умерло девять. Выздоровели 66 человек.

“Всего в стране зарегистрировано 1836 заболевших в 71 регионе... За последние сутки выписаны по выздоровлению 2 человека: 1 в Калининградской области, 1 в Мурманской области. Также за сутки зафиксирован 1 летальный случай в Псковской области. За весь период от коронавирусной инфекции умерло 9 человек”, — указано в сообщении.

С 30 марта в Москве и Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции распространен на всех жителей. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы проработать введение аналогичных мер. По данным Роспотребнадзора, более 25% россиян заразились коронавирусом на территории РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице будут с каждым днем ужесточать контроль за соблюдением карантина.

Статистика инфицированных COVID-19

Добавим, что ведомства РФ включают в свою статистику аннексированную украинскую АР Крым и город Севастополь:

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