Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ возросло до 1836 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек, отмечает УНН со ссылкой на российские СМИ, в частности издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
За 28 марта было обнаружено 270 случаев заражения. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, общее количество инфицированных возросло до 1 836 человек, умерло девять. Выздоровели 66 человек.
“Всего в стране зарегистрировано 1836 заболевших в 71 регионе... За последние сутки выписаны по выздоровлению 2 человека: 1 в Калининградской области, 1 в Мурманской области. Также за сутки зафиксирован 1 летальный случай в Псковской области. За весь период от коронавирусной инфекции умерло 9 человек”, — указано в сообщении.
С 30 марта в Москве и Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции распространен на всех жителей. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы проработать введение аналогичных мер. По данным Роспотребнадзора, более 25% россиян заразились коронавирусом на территории РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице будут с каждым днем ужесточать контроль за соблюдением карантина.
Статистика инфицированных COVID-19
Добавим, что ведомства РФ включают в свою статистику аннексированную украинскую АР Крым и город Севастополь: