Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 2300 осіб, померли вже 17 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Росії за останню добу зафіксовано 500 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 24 регіонах (всього 73), повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, зазначає УНН з посиланням на профільний Telegram.
Напередодні приріст склав 302 особи. Загальна кількість тих, що заразилися сягнула 2337. За добу померли вісім осіб (всього 17) - п'ять в Москві, один в Санкт-Петербурзі, один у Володимирській області, один в Пензенській області. Одужали 55 осіб (всього 121).
"За добу одужало 55 осіб: 42 в Москві, 1 в Приморському краї, 1 в Красноярському краї, 4 в Московській області, 2 в Санкт-Петербурзі, 1 в Курганській області, 1 в Ярославській області, 1 в Ленінградській області, 1 в Кіровській області і 1 в Краснодарському краї. Також за добу зафіксовано 8 летальних випадків: 5 в Москві, 1 в Санкт-Петербурзі, 1 у Володимирській області, 1 в Пензенській області. За весь період зафіксовано 17 летальних випадків", - вказано у повідомленні.
Статистика інфікованих COVID-19
Додамо, що відомства РФ включають у власну статистику анексовану українську АР Крим та місто Севастополь: