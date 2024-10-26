Панамский канал увеличил прибыль несмотря на историческую засуху и ограничения движения

Прибыль Панамского канала выросла на 9,5% несмотря на засуху. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Прибыль Панамского канала за финансовый год, завершившийся в сентябре, выросла примерно на 9,5%, достигнув 3,45 миллиарда долларов. Этот результат произошел несмотря на сильную засуху, которая существенно повлияла на количество судов, проходивших по водному пути.

Среди причин снижения объема судоходства называется третий самый засушливый год в истории канала, что привело к уменьшению количества воды, доступной для эксплуатации. Из-за этого администрация канала вынуждена была ограничить количество судов, которым разрешено проходить в день, а также снизить максимальную разрешенную осадку.

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