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Панамський канал збільшив прибуток попри історичну посуху та обмеження руху

Київ • УНН

 • 17147 перегляди

Прибуток Панамського каналу зріс на 9,5% до 3,45 млрд доларів за фінансовий рік. Через сильну посуху адміністрація була змушена обмежити щоденний трафік суден та знизити максимальну осадку.

Панамський канал збільшив прибуток попри історичну посуху та обмеження руху

Прибуток Панамського каналу зріс на 9,5% попри посуху. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Додамо

Прибуток Панамського каналу за фінансовий рік, що завершився у вересні, зріс приблизно на 9,5%, досягнувши 3,45 мільярда доларів. Цей результат стався незважаючи на сильну посуху, яка суттєво вплинула на кількість суден, що проходили водним шляхом.

Серед причин зниження обсягу судноплавства називається третій найпосушливіший рік в історії каналу, що призвів до зменшення кількості води, доступної для експлуатації. Через це адміністрація каналу змушена була обмежити кількість суден, яким дозволено проходити на день, а також знизити максимальну дозволену осадку.

Панама приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський10.09.24, 13:58 • 15608 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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