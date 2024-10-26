Панамський канал збільшив прибуток попри історичну посуху та обмеження руху
Київ • УНН
Прибуток Панамського каналу зріс на 9,5% до 3,45 млрд доларів за фінансовий рік. Через сильну посуху адміністрація була змушена обмежити щоденний трафік суден та знизити максимальну осадку.
Прибуток Панамського каналу зріс на 9,5% попри посуху. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Прибуток Панамського каналу за фінансовий рік, що завершився у вересні, зріс приблизно на 9,5%, досягнувши 3,45 мільярда доларів. Цей результат стався незважаючи на сильну посуху, яка суттєво вплинула на кількість суден, що проходили водним шляхом.
Серед причин зниження обсягу судноплавства називається третій найпосушливіший рік в історії каналу, що призвів до зменшення кількості води, доступної для експлуатації. Через це адміністрація каналу змушена була обмежити кількість суден, яким дозволено проходити на день, а також знизити максимальну дозволену осадку.
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