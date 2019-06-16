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Пакистанский министр в ходе трансляции пресс-конференции предстал в образе кота

Киев • УНН

 • 16990 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Рядовая трансляция с пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва обратила на себя внимание множества мировых СМИ из-за примененных фильтров с кошачьей мордой и усами, которые время от времени появлялись на лицах чиновников. Соответствующей информацией поделилась пользователь сети Найла Инаят в Тwitter, передает УНН. 

Пакистанский министр в ходе трансляции пресс-конференции предстал в образе кота

Во время трансляции камера была направлена на чиновников, среди которых в том числе был министр по информационной политике провинции Шаукат Али Юсафзаи, и кошачий фильт безжалостно разрушал деловую атмосферу трансляции.

Чиновники, естественно, не догадывались, на что именно сейчас смотрят зрители, и продолжали говорить о серьёзных вещах, чем еще более смешили зрителей.

В многочисленных комментариях пользователи сделали предположение, что случившееся не было каким-либо актом против власти, а, вероятнее всего, человек, ответственный за трансляцию, попросту забыл выключить фильтры. Эта необычная трансляция принесла Юсафзаи неофициальное звание "самого милого министра".

Напомним, руководство социальной сети Facebook удалило более 3 млрд фейковых страниц в период с начала октября 2018 до конца марта 2019 года.

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