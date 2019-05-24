За последние полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Руководство социальной сети Facebook удалило более 3 млрд фейковых страниц в период с начала октября 2018 до конца марта 2019 года. Как уточняется в четверг в докладе компании, опубликованном на ее сайте, это вдвое больше, чем за предыдущие шесть месяцев, пишет УНН.
Согласно распространенной информации, в последнее время была отмечена повышенная активность в появлении фейковых страниц. При этом большинство из них были заблокированы еще на стадии создания или в течение последующих нескольких минут. В компании посетовали на то, что вместе с увеличением числа отсеянных страниц выросло также количество фейковых аккаунтов, создателям которых удалось обойти системы безопасности.
В общей сложности число фейковых страниц среди 2,4 млрд ежемесячных активных пользователей соцсети составило 5% (119 млн), что на 1-2% выше ожиданий. Руководство Facebook, согласно докладу, за прошедший шестимесячный период удалило также около 7 млн публикаций, фотографий и других материалов за нарушение правил социальной сети, активно борющейся в последнее время с разжиганием насилия и ненависти.
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