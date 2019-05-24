За останні півроку Facebook видалив більше 3 млрд фейкових акаунтів

КИЇВ. 24 травня. УНН. Керівництво соціальної мережі Facebook видалило понад 3 млрд фейкових сторінок в період з початку жовтня 2018 до кінця березня 2019 року. Як уточнюється в четвер у доповіді компанії, опублікованій на її сайті, це вдвічі більше, ніж за попередні шість місяців, пише УНН.