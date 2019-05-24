За останні півроку Facebook видалив більше 3 млрд фейкових акаунтів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Керівництво соціальної мережі Facebook видалило понад 3 млрд фейкових сторінок в період з початку жовтня 2018 до кінця березня 2019 року. Як уточнюється в четвер у доповіді компанії, опублікованій на її сайті, це вдвічі більше, ніж за попередні шість місяців, пише УНН.
Згідно з поширеною інформацією, останнім часом була відмічена підвищена активність в появі фейкових сторінок. При цьому більшість з них були заблоковані ще на стадії створення або протягом наступних кількох хвилин. У компанії поскаржилися на те, що разом зі збільшенням числа відсіяних сторінок зросла також кількість фейкових акаунтів, творцям яких вдалося обійти системи безпеки.
В цілому кількість фейкових сторінок серед 2,4 млрд щомісячних активних користувачів соцмережі склало 5% (119 млн), що на 1-2% вище очікувань. Керівництво Facebook, згідно з доповіддю, за минулий шестимісячний період видалило також близько 7 млн публікацій, фотографій та інших матеріалів за порушення правил соціальної мережі, що активно бореться останнім часом з розпалюванням насильства і ненависті.
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