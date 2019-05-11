Цукерберг відповів на пропозицію розділити Facebook, WhatsApp і Instagram

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Глава Facebook Марк Цукерберг прокоментував колонку співзасновника компанії Кріса Хьюза в якій він закликав владу США зруйнувати “монополію” Facebook і розділити управління однойменної соцмережею, Instagram і месенджером WhatsApp, передає УНН.

“Те, що він пропонує нам зробити ніяк не допоможе вирішити ці проблеми”, — розповів Цукерберг FranceInfo про свою реакцію на статтю Хьюза (цитати з TechCrunch). “Думаю, якщо ви турбуєтеся про демократію і вибори, то хочете, щоб компанія начебто нас могла щорічно вкладати мільярди доларів у створення дійсно розвинених інструментів для захисту від втручання у вибори”, — додав глава Facebook.

За словами Цукерберга, у того, що Facebook є величезною компанією є плюси для суспільства. Так, бюджет Facebook на безпеку в 2019-му перевищує її доходи після виходу на біржу декілька років тому, стверджує Цукерберг. Він зазначив, що це стало можливим завдяки тому, що компанія успішно веде бізнес.

Раніше співзасновник Facebook Кріс Хьюз (покинув проект в 2007-му) написав колонку для газети The New York Times в якій заявив, що зараз Цукерберг має більшу владу, ніж будь-хто в уряді або приватному секторі.

Хьюз зазначив, що чинному главі Facebook належать 60% голосуючих акцій компаній, що дозволяє йому одноосібно приймати рішення про зміну алгоритмів, що регулюють видачу новин в стрічці, налаштування приватності і багато іншого. На думку Хьюза, Facebook, Instagram і WhatsApp повинні бути окремими компаніями, а США потрібен орган, який буде займатися контролем над IT-галуззю.

Як стало відомо раніше, акціонери Facebook зажадали прибрати Цукерберга з посади голови правління.

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