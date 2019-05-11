Цукерберг ответил на предложение разделить Facebook, WhatsApp и Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал колонку сооснователя компании Криса Хьюза в которой он призвал власти США разрушить “монополию” Facebook и разделить управление одноименной соцсетью, Instagram и мессенджером WhatsApp, передает УНН.
“То, что он предлагает нам сделать никак не поможет решить эти проблемы”, — рассказал Цукерберг FranceInfo о своей реакции на статью Хьюза (цитаты по TechCrunch). “Думаю, если вы беспокоитесь о демократии и выборах, то хотите, чтобы компания вроде нас могла ежегодно вкладывать миллиарды долларов в создание действительно продвинутых инструментов для защиты от вмешательства в выборы”, — добавил глава Facebook.
По словам Цукерберга, у того, что Facebook является огромной компанией есть плюсы для общества. Так, бюджет Facebook на безопасность в 2019-м превышает ее доходы после выхода на биржу несколько лет назад, утверждает Цукерберг. Он отметил, что это стало возможным благодаря тому, что компания успешно ведет бизнес.
Ранее сооснователь Facebook Крис Хьюз (покинул проект в 2007-м) написал колонку для газеты The New York Times в которой заявил, что сейчас Цукерберг обладает большей властью, чем кто-либо в правительстве или частном секторе.
Хьюз отметил, что действующему главе Facebook принадлежат 60% голосующих акций компаний, что позволяет ему единолично принимать решения об изменении алгоритмов, регулирующих выдачу новостей в ленте, настройки приватности и многое другое. По мнению Хьюза, Facebook, Instagram и WhatsApp должны быть отдельными компаниями, а США нужен орган, который будет заниматься контролем над IT-отраслью.
Как стало известно ранее, акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с должности председателя правления.