Пакистанський міністр в ході трансляції прес-конференції постав в образі кота
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Рядова трансляція з прес-конференції уряду пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва звернула на себе увагу безлічі світових ЗМІ через застосовані фільтри з котячої мордою і вусами, які час від часу з'являлися на обличчях чиновників. Відповідною інформацією поділилася користувач мережі Найла Інаят в Тwitter, передає УНН.
Під час трансляції камера була направлена на чиновників, серед яких в тому числі був міністр з інформаційної політики провінції Шаукат Алі Юсафзаі, і котячий фильт безжально руйнував ділову атмосферу трансляції.
Чиновники, природно, не здогадувалися, на що саме зараз дивляться глядачі, і продовжували говорити про серйозні речі, ніж ще більш смішили глядачів.
У численних коментарях користувачі зробили припущення, що те, що трапилося не було будь-яким актом проти влади, а, найімовірніше, людина, відповідальна за трансляцію, просто забув вимкнути фільтри. Ця незвичайна трансляція принесла Юсафзаі неофіційне звання "наймилішого міністра".
Нагадаємо, керівництво соціальної мережі Facebook видалило понад 3 млрд фейковий сторінок в період з початку жовтня 2018 до кінця березня 2019 року.