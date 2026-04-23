Пакистан заявил о срыве переговоров вокруг Ирана из-за блокады со стороны США - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продлит перемирие в Персидском заливе на неопределенный срок, ссылаясь на "серьезно расколотое" правительство Ирана. Однако пакистанские чиновники возлагают вину за остановку мирных переговоров на морскую блокаду США иранских портов в Ормузском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на asia.nikkei.com.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поблагодарил Трампа за то, что он принял просьбу официального Исламабада продлить перемирие, "чтобы позволить продолжаться дипломатическим усилиям".

Трамп, со своей стороны, заявил, что "мяч на стороне Ирана".

Учитывая, что правительство Ирана серьезно расколото, что не является неожиданностью, нас попросили приостановить нашу атаку на Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не смогут выдвинуть единое предложение

Однако, по словам правительственных чиновников Пакистана, которые на условиях анонимности пообщались с Nikkei Asia, реальная ситуация в Исламабаде является скорее противоположной.

Иранцы считают, что если они примут участие в предложенных переговорах без снятия США морской блокады, то Иран окажется в слабом положении во время переговоров. Вот почему Тегеран не уступил и отказался приехать в Исламабад, когда президент Трамп не снял блокаду, несмотря на просьбы об этом со стороны переговорщиков