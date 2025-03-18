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Падение обломков во время атаки рф на территорию школы в Киеве: пострадавших среди детей и взрослых нет

Киев • УНН

 • 31192 просмотра

В Деснянском районе Киева обломки упали на школу, но повреждений здания и пострадавших нет. Учебный процесс возобновится уже 19 марта.

Падение обломков во время атаки рф на территорию школы в Киеве: пострадавших среди детей и взрослых нет

В результате падения обломков во время дроновой атаки рф на территорию школы в Киеве в Деснянском районе никто не пострадал. Также не зафиксировано повреждений школы, а потому учебный процесс в школе возобновится уже завтра, 19 марта. Об этом рассказал спикер КГВА Евгений Иевлев в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"В результате работы ПВО по вражеским целям произошло падение обломков на территории школы в Деснянском районе. Все дети были в укрытии. К счастью, заблаговременно была объявлена воздушная тревога. Пострадавших ни среди детей, ни среди взрослых нет. Произошел пожар, он ликвидирован. Сейчас все последствия ликвидированы. То есть повреждений ни школы, ни людей, к счастью, нет", - сказал Иевлев.

Он отметил, что учебный процесс в школе возобновится уже завтра.

ГСЧС показала фото последствий атаки рф.

Напомним

В Деснянском районе Киева во время дроновой атаки рф зафиксировано падение обломков на территорию школы.

Во время падения обломков в результате дроновой атаки рф на территорию школы в Киеве ученики были в укрытии.

Павел Башинский

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