Падение обломков во время атаки рф на территорию школы в Киеве: пострадавших среди детей и взрослых нет
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева обломки упали на школу, но повреждений здания и пострадавших нет. Учебный процесс возобновится уже 19 марта.
В результате падения обломков во время дроновой атаки рф на территорию школы в Киеве в Деснянском районе никто не пострадал. Также не зафиксировано повреждений школы, а потому учебный процесс в школе возобновится уже завтра, 19 марта. Об этом рассказал спикер КГВА Евгений Иевлев в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
"В результате работы ПВО по вражеским целям произошло падение обломков на территории школы в Деснянском районе. Все дети были в укрытии. К счастью, заблаговременно была объявлена воздушная тревога. Пострадавших ни среди детей, ни среди взрослых нет. Произошел пожар, он ликвидирован. Сейчас все последствия ликвидированы. То есть повреждений ни школы, ни людей, к счастью, нет", - сказал Иевлев.
Он отметил, что учебный процесс в школе возобновится уже завтра.
ГСЧС показала фото последствий атаки рф.
Напомним
В Деснянском районе Киева во время дроновой атаки рф зафиксировано падение обломков на территорию школы.
Во время падения обломков в результате дроновой атаки рф на территорию школы в Киеве ученики были в укрытии.