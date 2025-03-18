У Києві уламки під час атаки рф впали на територію школи - мер
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва зафіксовано падіння уламків на територію школи. На місце події вже виїхали екстрені служби.
У Деснянському районі Києва під час дронової атаки рф зафіксовано падіння уламків на територію школи, повідомив мер столиці Віталій Кличко у вівторок, пише УНН.
За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце
На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів18.03.25, 09:18 • 14467 переглядiв