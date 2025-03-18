В Киеве обломки во время атаки рф упали на территорию школы - мэр

В Деснянском районе Киева во время дроновой атаки рф зафиксировано падение обломков на территорию школы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во вторник, пишет УНН.

По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место - сообщил Кличко в Telegram.

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов