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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16811 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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В Киеве обломки во время атаки рф упали на территорию школы - мэр

Киев • УНН

 • 33751 просмотра

В Деснянском районе Киева зафиксировано падение обломков на территорию школы. На место происшествия уже выехали экстренные службы.

В Киеве обломки во время атаки рф упали на территорию школы - мэр

В Деснянском районе Киева во время дроновой атаки рф зафиксировано падение обломков на территорию школы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во вторник, пишет УНН.

По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место

- сообщил Кличко в Telegram.

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов18.03.25, 09:18 • 14351 просмотр

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