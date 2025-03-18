В Киеве обломки во время атаки рф упали на территорию школы - мэр
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева зафиксировано падение обломков на территорию школы. На место происшествия уже выехали экстренные службы.
В Деснянском районе Киева во время дроновой атаки рф зафиксировано падение обломков на территорию школы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во вторник, пишет УНН.
По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место
В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов18.03.25, 09:18 • 14351 просмотр