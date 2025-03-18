В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов
Киев • УНН
В Киевской области в воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
В Киевской области в воздушном пространстве были зафиксированы вражеские БпЛА, силы ПВО работают по целям, сообщили в Киевской ОВА, пишет УНН.
Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. В КГВА просят киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги.
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и еще ряде областей.
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Дополнение
По данным КГВА, воздушная тревога в столице ночью не объявлялась. Однако на подступах к Киеву было зафиксировано 7 вражеских БпЛА. В результате работы Сил обороны Украины повреждений и пострадавших не допущено.