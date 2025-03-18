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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

Київ • УНН

 • 14467 перегляди

У Київській області в повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

У Київській області в повітряному просторі було зафіксовано ворожі БпЛА, сили ППО працюють по цілях, повідомили у Київській ОВА, пише УНН.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку

- вказали в ОВА.

У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. У КМВА просять киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.

Повітряну тривогу оголошено у Києві, Київській та ще низці областей.

Вночі 17 березня росія атакувала Україну дронами: у Києві працювала ППО17.03.25, 00:54 • 34023 перегляди

Доповнення

За даними КМВА, повітряна тривога в столиці вночі не оголошувалась. Проте на підступах до Києва було зафіксовано 7 ворожих БпЛА. Внаслідок роботи Сил оборони України пошкоджень та постраждалих не допущено.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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