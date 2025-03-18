Учні були в укритті під час падіння уламків через атаку рф на території школи у Києві - КМВА
Київ • УНН
Під час дронової атаки рф уламки впали на школу в Деснянському районі Києва. Учні перебували в укритті, інформація про пошкодження уточнюється.
Під час падіння уламків внаслідок дронової атаки рф на територію школи у Києві учні були в укритті, повідомив у вівторок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
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Він підтвердив, що на території навчального закладу у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА.
Учні школи під час тривоги знаходились в укритті
"На відкритій місцевості займання. Працюють служби", - вказав він.
Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
У Києві уламки під час атаки рф впали на територію школи - мер18.03.25, 09:29 • 33796 переглядiв