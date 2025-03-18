Учні були в укритті під час падіння уламків через атаку рф на території школи у Києві - КМВА

Під час падіння уламків внаслідок дронової атаки рф на територію школи у Києві учні були в укритті, повідомив у вівторок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

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Він підтвердив, що на території навчального закладу у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА.

Учні школи під час тривоги знаходились в укритті