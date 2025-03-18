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Учні були в укритті під час падіння уламків через атаку рф на території школи у Києві - КМВА

Київ • УНН

 • 12339 перегляди

Під час дронової атаки рф уламки впали на школу в Деснянському районі Києва. Учні перебували в укритті, інформація про пошкодження уточнюється.

Учні були в укритті під час падіння уламків через атаку рф на території школи у Києві - КМВА

Під час падіння уламків внаслідок дронової атаки рф на територію школи у Києві учні були в укритті, повідомив у вівторок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Деталі

Він підтвердив, що на території навчального закладу у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА.

Учні школи під час тривоги знаходились в укритті

- написав Ткаченко.

"На відкритій місцевості займання. Працюють служби", - вказав він.

Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

У Києві уламки під час атаки рф впали на територію школи - мер18.03.25, 09:29 • 33796 переглядiв

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