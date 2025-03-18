Ученики были в укрытии во время падения обломков из-за атаки рф на территории школы в Киеве - КГВА

Во время падения обломков в результате дроновой атаки рф на территорию школы в Киеве ученики находились в укрытии, сообщил во вторник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Детали

Он подтвердил, что на территории учебного заведения в Деснянском районе зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БпЛА.

Ученики школы во время тревоги находились в укрытии - написал Ткаченко.

"На открытой местности возгорание. Работают службы", - указал он.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В Киеве обломки во время атаки рф упали на территорию школы - мэр