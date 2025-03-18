Падіння уламків під час атаки рф на територію школи у Києві: постраждалих серед дітей та дорослих немає
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва уламки впали на школу, але пошкоджень будівлі та постраждалих немає. Навчальний процес відновиться вже 19 березня.
Внаслідок падіння уламків під час дронової атаки рф на територію школи у Києві у Деснянському районі ніхто не постраждав. Також не зафіксовано пошкоджень школи, а тому навчальний процес у школі відновиться вже завтра, 19 березня. Про це розповів речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Внаслідок роботи ППО по ворожих цілях відбулося падіння уламків на території школи в Деснянському районі. Усі діти були в укритті. На щастя, завчасно була оголошена повітряна тривога. Постраждалих ні серед дітей, ні серед дорослих немає. Сталася пожежа, вона ліквідована. Наразі всі наслідки ліквідовані. Тобто пошкоджень ні школи, ні людей, на щастя, немає", - сказав Ієвлєв.
Він зазначив, що навчальний процес у школі відновиться вже завтра.
ДСНС показала фото наслідків атаки рф.
Нагадаємо
У Деснянському районі Києва під час дронової атаки рф зафіксовано падіння уламків на територію школи.
Під час падіння уламків внаслідок дронової атаки рф на територію школи у Києві учні були в укритті.