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Оззи Осборн может стать почетным гражданином Черкасс: жители города уже собирают подписи

Киев • УНН

 • 842 просмотра

На сайте Черкасского городского совета начат сбор подписей за присвоение Оззи Осборну звания почетного гражданина города. Петиция набрала 148 подписей из 500 необходимых для рассмотрения.

Оззи Осборн может стать почетным гражданином Черкасс: жители города уже собирают подписи

На сайте Черкасского городского совета стартовал сбор подписей за присвоение звезде хеви-метала, фронтмену Black Sabbath Оззи Осборну звания почетного гражданина города. Об этом говорится на сайте горсовета, передает УНН.

Детали

Автор петиции Евгений Попович предлагает присвоить Оззи Осборну звание "почетного горожанина города Черкассы" "за значительный вклад в развитие культуры".

Сейчас петиция, которая будет еще доступна для голосования 29 дней, набрала 148 подписей при необходимых 500 для ее рассмотрения.

Дополнение

22 июля стало известно, что звезда хеви-метала Оззи Осборн умер через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для поклонников.

Осборна похоронят в среду, 30 июля, в его родном Бирмингеме.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
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