Оззі Осборн може стати почесним громадянином Черкас: жителі міста вже збирають підписи

На сайті Черкаської міської ради стартував збір підписів за присвоєння зірці хеві-металу, фронтмену Black Sabbath Оззі Осборну звання почесного громадянина міста. Про це йдеться на сайті міськради, передає УНН.

Деталі

Автор петиції Євгеній Попович пропонує надати Оззі Осборну звання "почесного містянина міста Черкаси" "за значний внесок у розвиток культури".

Наразі петиція, яка буде ще доступна для голосування 29 днів, набрала 148 підписів при необхідних 500 для її розгляду.

Доповнення

22 липня стало відомо, що зірка хеві-металу Оззі Осборн помер через кілька тижнів після возз'єднання зі своїми колегами по гурту Black Sabbath та проведення грандіозного прощального концерту для шанувальників.

Осборна поховають у середу, 30 липня, в його рідному Бірмінгемі.