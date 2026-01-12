Ожидал захода в порт для загрузки масла: рф дроном атаковала танкер под флагом Панамы, есть раненый член экипажа
Киев • УНН
Российский БПЛА попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал загрузки масла, ранив одного члена экипажа. Также атаковано судно под флагом Сан-Марино, выходившее из порта с кукурузой.
Российский БПЛА попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла, ранен один член экипажа. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Вражеский БПЛА попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла. К сожалению, один член экипажа был ранен. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Морские спасательные службы уже на месте, ликвидируется возгорание на борту
Также, по его словам, произошла атака на судно под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы. Пострадавших нет, судно продолжает движение.
Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореплавания. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора, Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств
