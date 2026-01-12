$43.080.09
Эксклюзив
16:29 • 1620 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
14:17 • 11427 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 11398 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 14568 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 31851 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 34061 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 27700 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 29782 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 37109 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 43772 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
публикации
Эксклюзивы
Ожидал захода в порт для загрузки масла: рф дроном атаковала танкер под флагом Панамы, есть раненый член экипажа

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Российский БПЛА попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал загрузки масла, ранив одного члена экипажа. Также атаковано судно под флагом Сан-Марино, выходившее из порта с кукурузой.

Ожидал захода в порт для загрузки масла: рф дроном атаковала танкер под флагом Панамы, есть раненый член экипажа

Российский БПЛА попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла, ранен один член экипажа. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Вражеский БПЛА попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла. К сожалению, один член экипажа был ранен. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Морские спасательные службы уже на месте, ликвидируется возгорание на борту 

- сообщил Кулеба.

Также, по его словам, произошла атака на судно под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы. Пострадавших нет, судно продолжает движение.

путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты02.12.25, 17:41 • 9986 просмотров

Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореплавания. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора, Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств 

- подчеркнул Кулеба.

рф атаковала два гражданских судна в Черном море, есть погибший член экипажа - гражданин Сирии09.01.26, 17:43 • 4324 просмотра

Антонина Туманова

Панама
Украина