Ожидал захода в порт для загрузки масла: рф дроном атаковала танкер под флагом Панамы, есть раненый член экипажа

Российский БПЛА попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла, ранен один член экипажа. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

