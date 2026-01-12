Очікував заходу в порт для завантаження олії: рф дроном атакувала танкер під прапором Панами, є поранений член екіпажу

Російський БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії, поранено одного члена екіпажу. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Ворожий БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії. На жаль, одного члена екіпажу було поранено. Зараз йому надається необхідна допомога. Морські рятувальні служби вже на місці, ліквідується загоряння на борту