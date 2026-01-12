Очікував заходу в порт для завантаження олії: рф дроном атакувала танкер під прапором Панами, є поранений член екіпажу
Київ • УНН
Російський БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував завантаження олії, поранивши одного члена екіпажу. Також атаковано судно під прапором Сан-Марино, що виходило з порту з кукурудзою.
Російський БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії, поранено одного члена екіпажу. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
Ворожий БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії. На жаль, одного члена екіпажу було поранено. Зараз йому надається необхідна допомога. Морські рятувальні служби вже на місці, ліквідується загоряння на борту
Також, за його словами, відбулася атака на судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту із вантажем кукурудзи. Постраждалих немає, судно продовжує рух.
путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти02.12.25, 17:41 • 9986 переглядiв
Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань
рф атакувала два цивільних судна у Чорному морі, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії09.01.26, 17:43 • 4324 перегляди