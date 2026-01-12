$43.080.09
Ексклюзив
16:29 • 1622 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 11435 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 11399 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 14569 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 31857 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 34062 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 27702 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 29784 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 37110 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 43775 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Польща
Венесуела
Техніка
Опалення
The New York Times
Соціальна мережа
С-300

Очікував заходу в порт для завантаження олії: рф дроном атакувала танкер під прапором Панами, є поранений член екіпажу

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Російський БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував завантаження олії, поранивши одного члена екіпажу. Також атаковано судно під прапором Сан-Марино, що виходило з порту з кукурудзою.

Очікував заходу в порт для завантаження олії: рф дроном атакувала танкер під прапором Панами, є поранений член екіпажу

Російський БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії, поранено одного члена екіпажу. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Ворожий БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії. На жаль, одного члена екіпажу було поранено. Зараз йому надається необхідна допомога. Морські рятувальні служби вже на місці, ліквідується загоряння на борту 

- повідомив Кулеба.

Також, за його словами, відбулася атака на судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту із вантажем кукурудзи. Постраждалих немає, судно продовжує рух.

Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань 

- наголосив Кулеба.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Панама
Україна