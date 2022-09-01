Вооруженные росгвардейцы и промывание мозгов: как стартовал новый учебный год на оккупированной Херсонщине

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"Оккупанты начали образовательный процесс в захваченых школах Херсонщины. По свидетельствам очевидцев, с первого же урока детям начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей", - написал Янушевич.

По его словам, желающих учиться по российским программам – немного. Также в школах есть вооруженная охрана из сотрудников росгвардии.

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Дополнение

Во временно захваченном Мариуполе русские оккупанты угрожают лишить родительских прав тех граждан, которые не отведут своих детей в школы 1 сентября.

МИД Украины призвал ЮНЕСКО отреагировать на угрозы россии родителям в Херсонской и Запорожской областях отправлять детей в детские дома, если они не запишут их в захваченные школы.