Вооруженные росгвардейцы и промывание мозгов: как стартовал новый учебный год на оккупированной Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Оккупанты начали образовательный процесс в захваченых школах Херсонщины - с первого же урока детям начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей. Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"Оккупанты начали образовательный процесс в захваченых школах Херсонщины. По свидетельствам очевидцев, с первого же урока детям начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей", - написал Янушевич.
По его словам, желающих учиться по российским программам – немного. Также в школах есть вооруженная охрана из сотрудников росгвардии.
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Дополнение
Во временно захваченном Мариуполе русские оккупанты угрожают лишить родительских прав тех граждан, которые не отведут своих детей в школы 1 сентября.
МИД Украины призвал ЮНЕСКО отреагировать на угрозы россии родителям в Херсонской и Запорожской областях отправлять детей в детские дома, если они не запишут их в захваченные школы.