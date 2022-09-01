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Озброєні росгвардійці та промивання мізків: як стартував новий навчальний рік на окупованій Херсонщині

Київ • УНН

 • 210158 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Окупанти розпочали освітній процес в захоплених школах Херсонщини - з першого ж уроку дітям почали промивати мізки російською пропагандою та фейковою історією. Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Озброєні росгвардійці та промивання мізків: як стартував новий навчальний рік на окупованій Херсонщині

Цитата

"Окупанти розпочали освітній процес в захоплених школах Херсонщини. За свідченнями очевидців, з першого ж уроку дітям почали промивати мізки російською пропагандою та фейковою історією", - написав Янушевич.

За його словами, охочих навчатися за російськими програмами - небагато. Також у школах є озброєна охорона зі співробітників росгвардії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У рф заявили, що на окупованих територіях України з 1 вересня відкриються 1422 школи

Доповнення

У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти погрожують позбавити батьківських прав тих громадян, які не відведуть своїх дітей до шкіл 1 вересня.

МЗС України закликало ЮНЕСКО відреагувати на погрози росії батькам у Херсонській та Запорізькій областях відправляти дітей до дитячих будинків, якщо вони не запишуть їх до захоплених шкіл.

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