Рашисти погрожують батькам школярів на окупованих територіях: Україна закликала ЮНЕСКО терміново відреагувати
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. МЗС України закликало ЮНЕСКО відреагувати на погрози росії батькам у Херсонській та Запорізькій областях відправляти дітей до дитячих будинків, якщо вони не запишуть їх до захоплених шкіл. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.
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«Зіткнувшись з опором, росія погрожує батькам у Херсонській та Запорізькій областях відправити дітей до дитячих будинків, якщо вони не запишуть їх до захоплених росією шкіл. Москва використовує освіту як інструмент пригноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин», - написав Ніколенко у Twitter.
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У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти погрожують позбавити батьківських прав тих громадян, які не відведуть своїх дітей до шкіл 1 вересня.