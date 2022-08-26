Рашисти погрожують батькам школярів на окупованих територіях: Україна закликала ЮНЕСКО терміново відреагувати

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«Зіткнувшись з опором, росія погрожує батькам у Херсонській та Запорізькій областях відправити дітей до дитячих будинків, якщо вони не запишуть їх до захоплених росією шкіл. Москва використовує освіту як інструмент пригноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин», - написав Ніколенко у Twitter.

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У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти погрожують позбавити батьківських прав тих громадян, які не відведуть своїх дітей до шкіл 1 вересня.