У Маріуполі дітей змушують віддавати до шкіл окупантів: погрожують позбавленням батьківських прав
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти погрожують позбавити батьківських прав тих громадян, які не відведуть своїх дітей до шкіл 1 вересня. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram, інформує УНН.
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"У зв'язку з небажанням батьків віддавати дітей до шкіл під окупацією та спробою долучити до онлайн-освіти в Україні, окупаційна влада Маріуполя вдається до прямих загроз позбавлення батьківських прав і вилучення дітей із сімей", - заявив Андрющенко.
Деталі
За словами радника мера, освітяни, які пішли на співпрацю з окупантами, масово розсилають повідомлення батькам, в яких вказують, що дітей примусово вилучать з родин, якщо їх не віддадуть в окупаційні школи.
Андрющенко закликав містян терміново евакуюватися з Маріуполя.
"Рятуйте себе та своїх дітей від злочинів російських окупантів. Поки є час та можливість", - наголосив він.
Доповнення
росія повідомила про тисячу дітей, яких незаконно вивезли з Маріуполя до Сибіру.
російські загарбники намагалися влаштувати дітям у Маріуполі "свято" у зруйнованому парку "Веселка".