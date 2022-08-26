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В Мариуполе детей заставляют отдавать в школы оккупантов: угрожают лишением родительских прав

Киев • УНН

 • 153700 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты угрожают лишить родительских прав тех граждан, которые не отведут своих детей в школы 1 сентября. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram, информирует УНН.

В Мариуполе детей заставляют отдавать в школы оккупантов: угрожают лишением родительских прав

Цитата

"В связи с нежеланием родителей отдавать детей в школы под оккупацией и попыткой приобщить к онлайн-образованию в Украине, оккупационные власти Мариуполя прибегают к прямым угрозам лишения родительских прав и изъятию детей из семей", - заявил Андрющенко. 

Детали 

По словам советника мэра, педагоги, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, массово рассылают сообщения родителям, в которых указывают, что детей принудительно изымут из семей, если их не отдадут в оккупационные школы.

Андрющенко призвал горожан срочно эвакуироваться из Мариуполя.

"Спасайте себя и своих детей от преступлений российских оккупантов. Пока есть время и возможность", - подчеркнул он.

Дополнение 

россия сообщила о тысяче детей, которых незаконно вывезли из  Мариуполя в Сибирь. 

российские захватчики пытались устроить детям в Мариуполе "праздник" в разрушенном парке "Радуга".

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