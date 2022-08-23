рф вивезла до Сибіру тисячу викрадених з Маріуполя дітей - МЗС України вимагає їх повернення

Цитата

"росія повідомляє, що тисячу українських дітей незаконно перевезли із окупованого Маріуполя до Сибіру. Це грубе порушення IV Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини. росія має повернути всіх викрадених дітей їхнім батькам чи законним опікунам", - зазначив речник МЗС у Twitter.

Доповнення

На початок серпня Україна ідентифікувала 5600 дітей, депортованих до рф.