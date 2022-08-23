рф вивезла до Сибіру тисячу викрадених з Маріуполя дітей - МЗС України вимагає їх повернення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. росія повідомила про тисячу незаконно вивезених з тимчасово зайнятого окупантами Маріуполя до російського Сибіру дітей. Міністерство закордонних справ України вимагає їх повернення батькам чи опікунам. Відповідну заяву поширив речник МЗС Олег Ніколенко, пише УНН.
Цитата
"росія повідомляє, що тисячу українських дітей незаконно перевезли із окупованого Маріуполя до Сибіру. Це грубе порушення IV Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини. росія має повернути всіх викрадених дітей їхнім батькам чи законним опікунам", - зазначив речник МЗС у Twitter.
Доповнення
На початок серпня Україна ідентифікувала 5600 дітей, депортованих до рф.