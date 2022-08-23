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рф вывезла в Сибирь тысячу похищенных из Мариуполя детей - МИД Украины требует их возвращения

Киев • УНН

 • 113200 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. россия сообщила о тысяче незаконно вывезенных из временно занятого оккупантами Мариуполя в российскую Сибирь детей. Министерство иностранных дел Украины требует их возвращения родителям или опекунам. Соответствующее заявление распространил представитель МИД Олег Николенко, пишет УНН.

рф вывезла в Сибирь тысячу похищенных из Мариуполя детей - МИД Украины требует их возвращения

Цитата

"россия сообщает, что тысячу украинских детей незаконно перевезли из оккупированного Мариуполя в Сибирь. Это грубое нарушение IV Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребенка. россия должна вернуть всех похищенных детей их родителям или законным опекунам", - отметил спикер МИД в Twitter.

Дополнение

К началу августа Украина идентифицировала 5600 детей, депортированных в рф.

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