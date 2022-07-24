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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 26753 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Голосніше за будь-які слова: у Маріуполі діти малювали синьо-жовтими кольорами на "святі", яке намагалися влаштувати окупанти

Голосніше за будь-які слова: у Маріуполі діти малювали синьо-жовтими кольорами на "святі", яке намагалися влаштувати окупанти

Київ • УНН

 • 211365 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Російські загарбники намагалися влаштувати дітям у Маріуполі "свято" у зруйнованому парку "Веселка". Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.

Цитата

"Маріуполь. Окупація. Діти. Російські окупанти намагалися влаштувати дитяче свято у зруйнованому парку "Веселка". Дивіться на малюнки наших дітей на асфальті. Вони голосніше за будь-які слова. Синьо-жовті кольори. Для них Маріуполь – це Україна! В їх серцях живе любов до України! І це не зламати. Заради таких дітей ми й боремося. Україна бориться та обов'язково переможе!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Маріуполь на Донеччині продовжує чинити спротив російським окупантам. Так, рашисти прибрали тризуб у центрі міста, який напередодні намалювали партизани. Проте символ української нації знову з’явився на старому місці.

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