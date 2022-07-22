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Маріуполь чинить спротив: окупанти прибрали тризуб у центрі міста, однак він знову з'явився

Маріуполь чинить спротив: окупанти прибрали тризуб у центрі міста, однак він знову з'явився

Київ • УНН

 • 124045 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Маріуполь на Донеччині продовжує чинити спротив російським окупантам. Так, рашисти прибрали тризуб у центрі міста, який напередодні намалювали партизани. Проте символ української нації знову з’явився на старому місці. Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram, пише УНН.

Цитата

“Маріуполь. Спротив. Центр. Проспект Миру. Сьогодні. Окупанти прибрали тризуб, але він дивним чином з’явився на старому місці. Не інакше, як маріупольські відьми попрацювали. Але, це не точно. Точно лише єдине: Відплата - поруч!”, – написав він під відео, на якому на одній з будівель намальовано український тризуб.

Доповнення

У Маріуполі дедалі більше зростає спротив окупантам. По всьому місту з’явилися наліпки з українським прапором.

Маріуполь з початку вторгнення рф в Україну 24 лютого був майже в тримісячній ворожій облозі, у результаті якої більша частина портового міста перетворилася на руїни. Ближче до кінця травня з "Азовсталі" у Маріуполі вийшли українські воїни.

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