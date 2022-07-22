Мариуполь оказывает сопротивление: оккупанты убрали тризуб в центре города, однако он снова появился

Цитата

“Мариуполь. Сопротивление. Центр. Проспект Мира. Сегодня. Оккупанты убрали тризуб, но он странным образом появился на старом месте. Не иначе как мариупольские ведьмы поработали. Но это не точно. Точно только одно: Возмездие – рядом!” – написал он под видео, на котором на одном из зданий изображен украинский тризуб.

Дополнение

В Мариуполе все больше растет сопротивление оккупантам. По всему городу появились наклейки с украинским флагом.

Мариуполь с начала вторжения рф в Украину 24 февраля был почти в трехмесячной вражеской осаде, в результате которой большая часть портового города превратилась в руины. Ближе к концу мая из "Азовстали" в Мариуполе вышли украинские воины.