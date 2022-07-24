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Громче любых слов: в Мариуполе дети рисовали сине-желтыми цветами на "празднике", который пытались устроить оккупанты

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Российские захватчики пытались устроить детям в Мариуполе "праздник" в разрушенном парке "Радуга". Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Цитата

"Мариуполь. Оккупация. Дети. Российские оккупанты пытались устроить детский праздник в разрушенном парке "Радуга". Смотрите на рисунки наших детей на асфальте. Они громче любых слов. Сине-желтые цвета. Для них Мариуполь – это Украина! В их сердцах живет любовь к Украине! И это не сломать. Ради таких детей мы и боремся. Украина борется и обязательно победит!", - говорится в сообщении.

Напомним 

Мариуполь в Донецкой области продолжает оказывать сопротивление российским оккупантам. Так, рашисты убрали тризуб в центре города, который накануне нарисовали партизаны. Однако символ украинской нации снова появился на старом месте.

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