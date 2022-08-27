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Школи на окупованих територіях з 1 вересня охоронятимуть зі зброєю: путін вирішив "подбати про безпеку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. президент рф володимир путін доручив забезпечити озброєну охорону у школах у самопроголошених "днр" та "лнр", а також на інших окупованих територіях України. Про це заявив перший заступник керівника адміністрації президента рф Сергій Кирієнко, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Школи на окупованих територіях з 1 вересня охоронятимуть зі зброєю: путін вирішив "подбати про безпеку"

Деталі

Кирієнко додав, що озброєна охорона з'явиться біля шкіл на окупованих територіях з 1 вересня.

Крім того, путін вирішив "подбати" і про українців, які змушені були тікати через агресивну війну рф.

Так президент росії підписав указ, який регулює правове становище "громадян днр, лнр" та України в рф.

- громадяни можуть здійснювати трудову діяльність у рф без наявності патенту чи дозволу на роботу;

- ті, що залишили "днр", "лнр" чи Україну вимушено, і ті, хто прибув до рф, отримають соціальні виплати у розмірі 10 тисяч рублів;

- громадяни можуть перебувати в рф без обмеження термінів за умови дактилоскопії, фотографування та медогляду;

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