Школи на окупованих територіях з 1 вересня охоронятимуть зі зброєю: путін вирішив "подбати про безпеку"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. президент рф володимир путін доручив забезпечити озброєну охорону у школах у самопроголошених "днр" та "лнр", а також на інших окупованих територіях України. Про це заявив перший заступник керівника адміністрації президента рф Сергій Кирієнко, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Кирієнко додав, що озброєна охорона з'явиться біля шкіл на окупованих територіях з 1 вересня.
Крім того, путін вирішив "подбати" і про українців, які змушені були тікати через агресивну війну рф.
Так президент росії підписав указ, який регулює правове становище "громадян днр, лнр" та України в рф.
- громадяни можуть здійснювати трудову діяльність у рф без наявності патенту чи дозволу на роботу;
- ті, що залишили "днр", "лнр" чи Україну вимушено, і ті, хто прибув до рф, отримають соціальні виплати у розмірі 10 тисяч рублів;
- громадяни можуть перебувати в рф без обмеження термінів за умови дактилоскопії, фотографування та медогляду;