У рф заявили, що на окупованих територіях України з 1 вересня відкриються 1422 школи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У міноборони рф повідомили, що на окупованих територіях України з 1 вересня відкриються 1422 школи, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
За даними росЗМІ, адреси шкіл для забезпечення безпеки нібито були надіслані ООН, гуманітарним організаціям, а також владі України.
За заявою міноборони рф, 591 школа відкриється у Донецькій області, 487 – у Луганській, 164 – у Запорізькій, 108 – у Херсонській та 72 – у Харківській. Передбачається, що на заняття піде 326 тисяч учнів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Харківщині окупанти змушують віддавати дітей до шкіл, а у разі відмови - погрожують вилучати їх з родини
Доповнення
У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти погрожують позбавити батьківських прав тих громадян, які не відведуть своїх дітей до шкіл 1 вересня.
МЗС України закликало ЮНЕСКО відреагувати на погрози росії батькам у Херсонській та Запорізькій областях відправляти дітей до дитячих будинків, якщо вони не запишуть їх до захоплених шкіл.