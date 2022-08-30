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На Харківщині окупанти змушують віддавати дітей до шкіл, а у разі відмови - погрожують вилучати їх з родини

Київ • УНН

 • 154630 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські окупаційні війська на тимчасово захопленій Харківщині погрожують вилучати дітей з родин у разі їх відмови навчатися у офлайн форматі. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує УНН.

На Харківщині окупанти змушують віддавати дітей до шкіл, а у разі відмови - погрожують вилучати їх з родини

Цитата

«Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - ідеться у повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, 29 серпня 2022 року в ході проведення евакуаційних заходів встановлено, що «влада» окупованих територій Харківської області змушує місцевих мешканців приводити дітей до учбових закладів. Псевдовлада попередила родини, в яких є діти, що якщо вони не розпочнуть навчання у вересні поточного року, їх дітей будуть примусово відбирати з сім'ї.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Харківській області.

Доповнення

У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти погрожують позбавити батьківських прав тих громадян, які не відведуть своїх дітей до шкіл 1 вересня.

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