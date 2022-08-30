В Харьковской области оккупанты заставляют отдавать детей в школы, а в случае отказа - угрожают изымать их из семьи

Цитата

«Купянской окружной прокуратурой Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, 29 августа 2022 года в ходе проведения эвакуационных мероприятий установлено, что «власти» оккупированных территорий Харьковской области вынуждают местных жителей приводить детей в учебные заведения. Псевдовласти предупредили семьи, в которых есть дети, что если они не начнут обучение в сентябре текущего года, их детей будут принудительно отбирать из семьи.

В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.

Дополнение

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты угрожают лишить родительских прав тех граждан, которые не отведут своих детей в школы 1 сентября.