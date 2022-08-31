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В рф заявили, что на оккупированных территориях Украины с 1 сентября откроются 1422 школы

Киев • УНН

 • 197913 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В минобороны рф сообщили, что на оккупированных территориях Украины с 1 сентября откроются 1422 школы, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

В рф заявили, что на оккупированных территориях Украины с 1 сентября откроются 1422 школы

Детали

По данным росСМИ, адреса школ для обеспечения безопасности якобы были направлены ООН, гуманитарным организациям, а также властям Украины.

По заявлению минобороны рф, 591 школа откроется в Донецкой области, 487 – в Луганской, 164 – в Запорожской, 108 – в Херсонской и 72 – в Харьковской. Предполагается, что на занятие пойдет 326 тысяч учащихся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харьковской области оккупанты заставляют отдавать детей в школы, а в случае отказа - угрожают изымать их из семьи

Дополнение

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты угрожают лишить родительских прав тех граждан, которые не отведут своих детей в школы 1 сентября.

МИД Украины призвал ЮНЕСКО отреагировать на угрозы россии родителям в Херсонской и Запорожской областях отправлять детей в детские дома, если они не запишут их в захваченные школы.

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