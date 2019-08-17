Задержанному вместе с Грымчаком Овдиенко пока не избрали меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Задержанному вместе с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком Игорю Овдиенко, которого подозревают в мошенничестве, не избрали меру пресечения, из-за заявления адвоката во время заседания об отводе судьи Деснянского районного суда Чернигова. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко Татьяна Матяш.
"Не избрали. Пока не рассмотрели мое заявление об отводе", - сказала Матяш, отвечая на вопрос, избрали ли вчера меру пресечения Овдиенко.
Как ранее сообщалось, 14 августа задержали Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
Напомним, рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на 10 утра 17 августа.
Как сообщал УНН, ранее судья Деснянского районного суда Чернигова объявила избрание меры пресечения не Юрий Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу. Меру пресечения избрали в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.