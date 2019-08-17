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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121741 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132256 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122770 просмотра

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Задержанному вместе с Грымчаком Овдиенко пока не избрали меру пресечения

Задержанному вместе с Грымчаком Овдиенко пока не избрали меру пресечения

Киев  •  УНН

 • 10099 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Задержанному вместе с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком Игорю Овдиенко, которого подозревают в мошенничестве, не избрали меру пресечения, из-за заявления адвоката во время заседания об отводе судьи Деснянского районного суда Чернигова. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко Татьяна Матяш.

"Не избрали. Пока не рассмотрели мое заявление об отводе", - сказала Матяш, отвечая на вопрос, избрали ли вчера меру пресечения Овдиенко.

Как ранее сообщалось, 14 августа задержали Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Напомним, рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на 10 утра 17 августа.

Как сообщал УНН, ранее судья Деснянского районного суда Чернигова объявила избрание меры пресечения не Юрий Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу. Меру пресечения избрали в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

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