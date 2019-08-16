Під час оголошення запобіжного заходу Гримчаку сталася помилка – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Суддя Деснянського районного суду Чернігова, оголосила обрання запобіжного заходу не Юрію Миколайовичу Гримчаку, а Юрію Михайловичу, про це журналісту УНН повідомляє адвокат Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка Тетяна Матяш.
“Запобіжний захід обрали Юрію Михайловичу Гримчаку, а в нас Миколайович”, — повідомила Матяш.
Також, вона опублікувала текст ухвали запобіжного заходу Гримчаку, де вказано не його по батькові.
“Прокуратура ГПУ принесла на флешці готову ухвалу де неправильно зазначений адвокат, не я, а попередній. І в клопотанні прокурора вони просили обрати запобіжний захід саме Юрію Михайловичу і суддя задовольнила у повному обсязі запобіжний захід Юрію Михайловичу”, — розповіла журналісту УНН Матяш.
Нагадаємо, заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн. Але виникла помилка з по батьковим Гримчака.